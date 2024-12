Sport.quotidiano.net - Nardò primo ostacolo del tour de force: "Squadra altalenante ma pericolosa"

È stata la prima partita in assoluto condotta da Sandro Dell’Agnello sulla panchina di Rbr.-RivieraBanca si ripete oggi, dopo che in quel 12 novembre del 2023 il referto rosa andò ai pugliesi alla fine di una partita surreale, con tutti i trattatori di palla riminesi fuori negli ultimi minuti. Quello però fu un match tra squadre in difficoltà, mentre quello di oggi pone sul proscenio due team con percorsi differenti, opposti. Rimini ne ha vinte 12 su 13,va a strappi e ha perso le ultime cinque, dopo aver centrato quattro vittorie nelle precedenti cinque. "È una, anche se qualche volta– avverte Sandro Dell’Agnello –. Di sicuro hanno gente esperta di questo campionato e, quando portano a casa la vittoria, riescono sempre a fornire un buon contributo offensivo".