Napoli-Lazio 0-1 Isaksen condanna gli azzurri Furia per le decisioni di Colombo

Gli azzurri di Conte perdono terreno in classifica dopo la sconfitta al Maradona. Terzo ko consecutivo interno contro i biancocelesti, dubbi su due rigori negati. Il Napoli cade ancora contro la Lazio al Maradona, subendo la terza sconfitta consecutiva casalinga contro i biancocelesti. La rete di Isaksen al 79? decide una partita intensa, condizionata dalla pioggia battente e dalle controverse decisioni dell'arbitro Colombo. Sotto la pioggia incessante del Maradona, il primo tempo si è caratterizzato per un'alta intensità ma poche conclusioni verso lo specchio. La prima occasione è stata di McTominay, ben neutralizzata da Provedel, seguita da un tiro dalla distanza di Isaksen che ha impegnato Meret. Gli azzurri hanno chiuso in crescendo con una punizione di Kvaratskhelia che ha sfiorato l'incrocio dei pali.