Spazionapoli.it - Mercato Napoli, c’è un altro colpo che stuzzica De Laurentiis per gennaio: la situazione

Ilha un problema sugli esterni, soprattutto dopo l’infortunio di Pasquale Mazzocchi: c’è un nome che stando Manna. Non c’è soltanto la difesa a dover essere puntellata in casa. Gli azzurri hanno di sicuro bisogno dei un elemento che possa dare ad aumentare il livello della rosa a disposizione di Antonio Conte, considerando che al netto di Alessandro Buongiorno ed Amir Rrahmani, gli azzurri hanno tutta una serie di valutazioni di fare sia su Rafa Marin che su Juan Jesus.In queste ore si è parlato della concreta possibilità di arrivare a Danilo, difensore della Juventus in scadenza di contratto: il brasiliano sarebbe un rinforzo davvero importante, ma c’è da tenere in conto che la Juventus non vuole separarsi da lui senza prima aver chiuso unin grado di sostituirlo, considerando che la Vecchia Signora ha un problema emergenziale nelle retrovie.