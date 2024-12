Quotidiano.net - MaterVenezia: esplorazione di Venezia e Matera oltre il turismo di massa

Una città di mare,, e la città di pietra per antonomasia,: sono i due poli del reportage di Andrea Semplici,(Wetlands), un’nel dietro le quinte, e nelle profondità, di due perle che hanno la paradossale fama d’essere ormai dei “nonluoghi“, in quanto premiati e quindi afflitti da grandi afflussi turistici. Viaggiatore di lungo corso, autore di guide “turistiche“ da luoghi difficili (Etiopia, Libia, Eritrea), Semplici non demonizza il: dice d’esserci nato dentro, in quanto fiorentino, e di averlo in qualche modo “cavalcato“, in quanto giornalista di viaggi, e inquasi lo ignora, lo riduce a comparsa, sia pure ingombrante. Il suo libro è una catena di incontri e di scoperte: introduce il lettore acon un portalettere, una spazzina, i trasportatori che garantiscono i rifornimenti alla città; dimostra i lati meno conosciuti, lontano dai Sassi, e anziché ragionare attorno alle antichissime origini (probabilmente inventate) della città, scommette sul suo futuro, garantito dal talento di tanti giovani “creativi“.