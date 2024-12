Agendaitaliana.it - Malattia misteriosa del Congo: “Muoiono i ragazzi e non si capisce perché”, allarme mondiale, sintomi e cause

Un’epidemiacolpisce ile scuote la comunità scientifica: giovani vite spezzate, ipotesi incerte e un tasso di mortalità allarmante. Nella provincia di Kwango, nel Sud-Est della Repubblica Democratica del, unasconosciuta sta mietendo vittime, colpendo in particolare giovani tra i 15 e i 18 anni. L’epidemia, in corso da oltre un mese, ha sollevato numerosi interrogativi tra gli esperti, mentre la popolazione locale vive nel terrore. Secondo Claudio Scatola, operatore sanitario italiano e fondatore della ong Operatori sanitari nel mondo, la situazione è grave: “soprattutto itra i 15 e i 18 anni, non si. A quell’età il corpo dovrebbe essere più forte”.dele possibiliInizialmente scambiata per una forma influenzale, la patologia sembra essere qualcosa di molto più complesso.