Lucca, dimesso dall’ospedale un uomo che presentava sintomi della malattia del Congo

Ricoverato nei giorni scorsi a, è statoundi rientro dalchesintomatologia influenzale potenzialmente riconducibile allache sta colpendo una regione del Paese africano. Lo ha reso noto Maria Rosaria Campitiello, Capo dipartimentoprevenzione del ministeroSalute. Il paziente è stato ricoverato nell’Ospedale San Luca dal 22 novembre al 3 dicembre, giorno in cui è stato. Il ministeroSalute sta procedendo con i dovuti accertamenti e i campioni prelevati verranno analizzati dall’Istituto SuperioreSanità.Un presidio sanitario in(Ansa).Le notizie dalsembrano ridimensionare l’allarme per l’epidemia Le notizie ufficiali dalintanto sembrano ridimensionare l’allarme per l’epidemia in corso. Secondo il ministeroSanità del Paese africano i morti accertati in presidi sanitari sono 27 su 382 contagiati, a cui si aggiungono 44 decessi registrati nei villaggi limitrofi, perlopiù dovuti alla totale mancanza di cure.