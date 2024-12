LIVE – F1 GP Abu Dhabi 2024 | la gara in DIRETTA

Leggi su Sportface.it

Latestuale delladel Gran Premio di Abu. Il sipario è pronto a calare sulla stagionedi F1, con team e piloti chiamati a scendere in pista un’ultima volta. Il titolo piloti è stato vinto da Max Verstappen ormai tre gare fa – a Las Vegas – ma in palio c’è ancora il Mondiale Costruttori. McLaren è in testa alla classifica, ma Ferrari è alle sue spalle per soli ventuno punti, che però sono complessi da recuperare in un solo weekend. A frenare la corsa della Rossa è anche la penalità di dieci posizioni inflitta a Charles Leclerc dopo la sostituzione del pacco batterie. Laad Abusi presenta come un evento emozionante, con diversi piloti che lasceranno i propri team. Carlos Sainz saluterà Ferrari, Valtteri Bottas si ritirerà dalla F1, mentre Zhou, Hulkenberg e Magnussen correranno un’ultima volta rispettivamente con Stake e Haas.