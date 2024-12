Ilfoglio.it - La Prima della grande sicurezza

7 dicembre 2024, per i milanesi e una discreta parte del mondo che vi assiste in diretta sulle reti Rai il giornoScala”. Ore 17 circa, manca un’ora all’ingresso di Riccardo Chailly nella buca dell’orchestra, per l’inno di Mameli e le trombe dell’ouverture“Forza del destino”. All’ingresso degli artisti di via Filodrammatici, i direttoricomunicazione del teatro eRai di Milano, Paolo Besana e Carlo Casoli, in smoking, aspettano sotto le arcate l’arrivo dell’amministratore delegato di viale Mazzini, Giampaolo Rossi, fra i pochissimi (c’è anche Natalia Aspesi, e giustamente), in possesso del pass per superare in auto gli sbarramenti, che si estendono a tutto l’isolato. Sotto la pioggia battente, i controlli capillari risultano particolarmente ostici e infatti ogni qualvolta si apra la porta, si viene investiti dalle urla di uno dei responsabili dell’orchestra, inferocito dallo zelo di due giovani carabinieri nei confronti dei professori che devono correre negli spogliatoi, infilare il frac o l’abito da sera, si presume riscaldare un po’ se stessi e gli strumenti, in vista delle tre ore e quaranta di musica che sono parecchie.