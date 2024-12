Ilrestodelcarlino.it - La Lube pronta per il Mondiale per Club 2024 a Uberlandia

Laha raggiunto il Brasile e inizierà a prendere confidenza con la Sabiazinho Arena Tancredo Neves, il palazzetto disede di tutte le partite di questa edizionedelper. Invitata dopo la rinuncia delle compagini polacche, in quanto semifinalista dell’ultima Champions poi vinta da Trento presente anch’essa, per laquesta sarà la 5ª esperienza nella manifestazione iridata. I biancorossi l’hanno sempre conclusa all’ultimo atto, purtroppo perdendo la finale in 3 occasioni. L’ultima nel 2021 quando Civitanova patì la rivincita dai padroni di casa del Sada che invece nel 2019 erano stati vittima dello storico triplete. Nel 2017 e 2018 era finita male e in entrambe le circostanze sulla panchina biancorossa sedeva proprio coach Medei. La prima volta ladovette arrendersi alla corazzata Kazan, la seconda fece più male perché nel derby italiano contro Trento e all’epoca l’Itas non era certo favorita come adesso.