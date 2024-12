Cultweb.it - John Lennon, 35 frasi sulla vita, l’amore, la società che ci fanno emozionare

Leggi su Cultweb.it

L’8 dicembre 1980 moriva, uno dei musicisti più influenti nella storia del pop-rock, con i Beatles e da solo. La sua scomparsa, avvenuta per mano del sociopatico Mark David Chapman, che lo uccise davanti agli occhi della moglie Yoko Ono, davanti all’entrata del palazzo di Manhattan in cui viveva, fu celebrata da tutte le radio del mondo con la trasmissione, in contemporanea di Imagine.Il vuoto lasciato dal più filosofico dei Fab Four, nato a Liverpool il 9 ottobre del 1940, è ancora oggi incolmabile. Gli rendiamo omaggio, allora, con alcune delle suepiù belle sul, cheaveva sempre duramente criticato. In una, fa anche riferimento al giorno in cui diventarono baronetti, ottenendo la MBE, ovvero la croce dell’Ordine dell’Impero britannico. Un titolo contestato all’epoca, caratterizzato anche da un gustoso aneddoto su uno spinello fumato alle spalle della Regina Elisabetta.