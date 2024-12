Zonawrestling.net - Jake Hager: “Tony Khan non mi voleva in AEW, mi ha scelto Jericho”

Leggi su Zonawrestling.net

Il suo debutto in AEW è stato uno dei colpi di scena dell’episodio inaugurale di Dynamite nel 2019, nonché l’inizio di un’alleanza mai interrotta per cinque anni tra lui e Chris. E ora che non è più parte della federazione diè tornato a parlare proprio di quel debutto e di come sia nata l’idea di firmare per la federazione di Jacksonville.Una scelta esplicita diIntervistato dal programma Going Ringside,ha svelato il retroscena di quell’ottobre 2019, quando attaccò Dustin Rhodes sul ring, schierandosi con il nascente Inner Circle, composto da, Sammy Guevara, Santana e Ortiz.“È stato fantastico. Chrisil migliore di sempre, uno dei miei preferiti. Il fatto che mi abbia fatto assumere e che abbia detto “Lui è il mio uomo”.