In carcere gli specialisti dei furti di valigie a Linate e Centrale. Avevano il covo in via Arquà: traditi da un AirTag

Milano –, trolley, vestiti, apparecchi elettronici e molto, molto altro. Il “tesoro“ era accumulato in un appartamento di via, zona via Padova: il bottino dimessi a segno ai danni di viaggiatori, milanesi e turisti. Tutto sequestrato dalla polizia che ha sottoposto a fermo i tre giovani algerini lì presenti, tra cui un minorenne, con l’accusa di furto e ricettazione. I poliziotti hanno raggiunto ilgrazie alla denuncia di un italiano di 36 anni, l’ultima preda, che venerdì mattina ha denunciato alla Polaria di essere stato derubato di trolley e zainetto in un momento di distrazione mentre stava noleggiando un’auto all’aeroporto di. Nel trolley c’era però un(un dispositivo che localizza gli oggetti, tramite app) che ha guidato gli agenti dell’Ufficio prevenzione generale della Questura fino a via