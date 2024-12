Tvplay.it - “Ha detto sì al Napoli”: mercato, colpo di scena per gli azzurri

Si avvicina la sessione invernale di calcio: ilha incassato il sì di un obiettivo, cosa manca per chiudere l’affare? Ilsi prepara ad una sessione dimolto particolare, con Giovanni Manna che sta studiando tutte le soluzioni possibili per migliorare la rosa a disposizione di Antonio Conte. Certo, la possibilità di mettere mano all’organico, nella speranza di regalare all’allenatore dei colpi in grado di puntellare un parco giocatori che già si sta rivelando di livello, sarà la grande sfida per il direttore sportivo.Anche perchè alresta soltanto il campionato, obiettivo che ad oggi è in cima alla lista non soltanto delle necessità ma anche delle mire di una piazza che dopo l’eliminazione dalla Coppa Italia per mano della Lazio, non vuole vedere la squadra perdere terreno all’interno di un contesto molto particolare come la Serie A, dove ad oggi ilè in cima ma dove al tempo stesso i punti di distanza tra i vari club sono veramente pochi.