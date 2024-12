Bergamonews.it - Grave incidente nella galleria di Zogno: frontale tra due auto, cinque feriti

Monte dinel pomeriggio di domenica (8 dicembre): intorno alle 16:20 duesi sono scontrate per cause ancora da chiarire.Stando alle prime informazioni disponibili, sonoin totale le persone coinvolte, tutti uomini, di 45, 46, 47, 73 e 76 anni.Per 4 di loro si è reso necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco per liberarli dai veicoli, essendo rimasti incastrati.Sul posto sono intervenuti anche i soccorsi sanitari per prestare le cure necessarie aiambulanze ed un’medica.Il traffico inè stato bloccato per diversi minuti. Notizia in aggiornamento