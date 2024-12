Agi.it - Giubileo e sicurezza: gli 'occhi' della questura su Roma, 'test day' con 2000 telecamere [VIDEO]

Leggi su Agi.it

AGI - Oltre duemilaper garantire il regolare svolgimento degli eventi nella Capitale. Gli 'elettronici' -mobilipolizia, le 'Dome', e quelle statiche del Comune di, conosciute come 'Bullet' - sono direttamente collegati con la sala operativadiper garantire ladei cittadini nelle giornate 'clou' come quella di oggi, 8 dicembre, nella quale Papa Francesco è andato a piazza di Spagna. Nella sala operativa di via San Vitale, oltre al questore Roberto Massucci, impegnato in prima persona per garantire ladei cittadini, anche tre operatori radio specializzati nella gestione dell'ordine pubblico, diversi dagli operatori radio e la polizia scientifica. Nella giornata di oggi sono stati potenziati i servizi presso le stazioni metro serventi le aree direttamente interessate dagli appuntamenti in programma, sia nell'area del cosiddetto Tridente - ovvero del centro storico cittadino - lungo tutte le direttrici limitrofe e pertinenzialità a piazza di Spagna, via del Corso, nonchézona del Vaticano e, nel dettaglio, di Piazza San Pietro.