F1 | Gp Abu Dhabi vince Norris titolo costruttori a McLaren

Roma, 8 dic. (LaPresse) – Landoil Gp di Abuconsegnando allailche la scuderia britannica nonva addirittura dal 1998.resiste agli assalti degli avversari alla partenza e rimane al comando per tutta la gara. Dietro di lui Oscar Piastri entra in contatto con Max Verstappen che verrà poi penalizzato con dieci secondi. Stessa sorte tocca allo stesso Piastri per un contatto con Colapinto. Dietrosi piazza Carlos Sainz che chiude secondo davanti all’altro ferrarista Charles Leclerc, autore di una gara staordinaria (era partito 19esimo). Lewis Hamilton, futuro ferrarista, taglia il traguardo per quarto, davanti al compagno di scuderia Russell, sorpassato all’ultimo giro. Sesto il campione del mondo piloti Max Verstappen.