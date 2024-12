Quifinanza.it - Dal 9 gennaio 2025 bonifici istantanei anche per la Pa, pagamenti veloci per multe e tasse

A partire dal 9, sarà possibile utilizzare iper effettuareverso la pubblica amministrazione. Questo permetterà di completare il pagamento in pochi secondi: il bonifico libererà il debitore entro 10 secondi dall’ordine e il pagamento verrà accreditato sul conto della Pa nello stesso lasso di tempo. Sarà possibile utilizzarlo per il pagamento diin caso di mancata ricezione dell’avviso PagoPa), bollettini per la mensa scolastica, bolli e addebiti di conto corrente non andati a buon fine.Le modifiche al sistema deiQuesta nuova opzione si rivelerà particolarmente utile in situazioni urgenti, come nel caso in cui ci si accorga all’ultimo momento di dover saldare una multa,durante il fine settimana. La stessa possibilità sarà disponibileper il pagamento distatali e comunali, da effettuare comodamente tramite il sito della propria banca.