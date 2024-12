Formiche.net - Così Jolani vuole cambiare volto alla Siria

Una volta Abu Mohammed al Golani (inglesizzazione di al, meno in voga un tempo) era una figura misteriosa. Non si conosceva nemmeno il suo, guidava la Jabhat al Nusra, collegata ad al Qaeda, la seconda più forte milizia presente insul lato delle opposizioni (la prima era l’ex Isis, mentre tra i governativi imperava Hezbollah) e si muoveva sotto estrema copertura. Per dire, Taysser Allouni di al Jazeera raccontò che le regole di sicurezza a cui aveva dovuto sottostare per poter parlare con lui erano state più rigide di quelle utilizzate da Osama Bin Laden in una precedente intervista, che lo stesso Allouni fece nell’ottobre del 2001 – soltanto un mese dopo l’attentato alle Torri Gemelle.Quel tempo era il 2013: a distanza di undici anni il contesto inè clamorosamente cambiato, e nel giro di poco più di dieci giorni si è piombati indietro di oltre dieci anni.