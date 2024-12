Terzotemponapoli.com - Chi rafforzerà la difesa del Napoli a gennaio?

Alla ripartura del mercato, il.Di seguito un articolo tratto dal sito www.tuttomercatoweb.com. Ilè sempre più concentrato sul centrale da regalare ad Antonio Conte alla riapertura del mercato. Il club azzurro vorrebbe stringere i tempi ma la situazione non è così semplice. Anche perché chi ha oggi un difensore forte e affidabile fa fatica a cederlo soprattutto a. Le ipotesi sono tante e ilsta lavorando su più tavoli.chiama, la Continassa. Una delle ultime idee è Danilo ma la Juventus non ha mai aperto a questa possibilità nonostante il brasiliano sia in scadenza di contratto. Primo perché è già in emergenza nel settore e poi anche per non rafforzare una diretta concorrente alle zone altissime della classifica. In Italia ci sono altre due opportunità.