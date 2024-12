Napolipiu.com - Bud Spencer, il figlio confessa: “Rischiammo il rapimento, scappammo di notte”

Giuseppe Pedersoli svela retroscena inediti sulla vita del padre Carlo: dalle ricette improbabili alla fuga dall'Argentario, fino al successo mondiale con Terence Hill.Il rapporto tra il cinema "alto" e quello popolare non è sempre stato facile, come rivela Giuseppe Pedersoli, figlio del celebre Bud Spencer, in un'intervista rilasciata a Il Fatto Quotidiano: "Per alcuni intellettuali dell'epoca il successo internazionale di Bud Spencer e Terence Hill era diventato un cruccio. E non solo per loro". Il figlio dell'attore ha svelato diversi aneddoti sulla vita del padre, comprese le curiose abitudini sul set: "Papà aveva una gigantesca roulotte americana, una zona franca dedicata alla goliardia, con dentro, stipati, pacchi e pacchi di pasta.