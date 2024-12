Oasport.it - Biathlon, Elvira Oeberg trionfa nella Mass Start a Kontiolahti. Ottima sesta Dorothea Wierer

Calato il sipario sulla macro-tappa d’apertura della Coppa del Mondo di2024-2025. Lafemminile a(Finlandia) ha chiuso i battenti eprova dei quattro poligoni i pronostici sono stati rispettati.La svedeseha conquistato il successo, facendo una grande differenza sugli sci stretti e ammortizzando bene i due errori equamente distribuiti nelle serie di tiro a terra. Per la scandinava si tratta della terza affermazione nel format e della nona vittoria in carriera. Un risultato che le consente di allungare in vetta alla classifica generale.Sul podio hanno concluso la francese Julia Simon che, pur non al meglio della condizione fisica, con grande carattere si è presa la piazza d’onore (1+1+0+0), impressionando per la velocità di rilascio colpi nelle ultime due sessioni di tiro.