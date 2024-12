Ilnapolista.it - Beckham ricorda la receptionist dello United: «Ti sei presa cura di me come promesso ai miei genitori quando avevo 15 anni»

La morte di Kath Phipps, amatissimadel Manchester, è stata un duro colpo per tutto il club inglese che ha volutorla con un post video sui socialIn loving memory of Kath Phipps: friend, confidant and treasured colleague.will never be the same. pic.twitter.com/CHJCIcohz2— Manchester(@ManUtd) December 5, 2024La donna, grande tifosa, aveva iniziato a lavorare per i Red Devilscentralinista dei negli’60, poi era passata a fare lapresso il centro di allenamento di Carrington. L’anno scorso aveva detto: «Non credo di aver mai avuto una sola parola sgarbata con nessuno in tutti gliin cui sono stata qui. Non vedo l’ora di entrare e di avere un sorriso sul viso ogni giorno».Kath era amata da tutti, i tifosi che hanno avuto parole di affetto per lei, ma anche dai membri del club, Wayne Rooney l’ha definita “il cuore e l’anima” del club.