Antonio Palumbo salva il Modena con un gol decisivo contro la Salernitana

ha tirato fuori ildai guai col suo gol (di destro, in foto l’esultanza) a metà ripresa che ha regalato il pari.è arrivato al suo quarto centro stagionale, il secondo consecutivo su azione, una marcatura che ha certamente risollevato una prestazione a tratti un po’ luci ed ombre, nella quale, a forza di cercare il pallone un po’ in tutte le zone del campo, qualche errore, di generosità s’intende, ci può scappare. Come quello in cui si è avviata l’azione che ha portato il vantaggio della. Il numero 10 canarino spiega: "Chi gioca a calcio vuole la palla il più possibile, poi il mister mi lascia molta libertà sul campo. Quando penso che posso andare a creare superiorità nel lato del terreno dove c’è il pallone ci vado". Sull’errore a inizio ripresa: "A dire il vero il pallone non l’avevamo noi, aveva perso la sfera un giocatore della, io sono intervenuto e anziché giocare dietro ho perso palla.