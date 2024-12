Lanazione.it - Allarme medici di base. Più pazienti ai dottori per coprire le lacune

Leggi su Lanazione.it

La Spezia, 8 dicembre 2024 – Il ritornello è sempre lo stesso: ivanno in pensione e l’azienda sanitaria non riesce a rimpiazzarli con nuovi, appellandosi all’unico strumento possibile in attesa che la Regione trovi nuovi camici bianchi, ovvero quello di allargare la platea di assistiti aigià in servizio. È accaduto ancora nello Spezzino, e questa volta la manovra della Asl 5 riguarda ben undicidina generale, a riprova di un problema che col passare dei mesi si fa sempre più grave. Un ’buco’, quello lasciato daiche vanno in pensione, che sta diventando sempre più una voragine, e che pone interrogativi sulla gestione della sanità territoriale, laddove proprio idina generale sono solitamente il primo presidio al quale di rivolgono i cittadini.