100 grammi al giorno! Il super alimento che abbassa il colesterolo, ricco di vitamina D e fa anche andare in bagno

Oggi ti parliamo del kefir. Si tratta di un alimento ricco di batteri utili all'organismo e al quale vengono attribuite numerose proprietà a beneficio della salute. Sostanzialmente abbiamo a che fare con latte fermentato con granuli di kefir. Questi granuli, che come si vede portano il nome dell'alimento medesimo, contengono lieviti, batteri e caseina coagulata. Dal punto di vista nutrizionale il kefir è piuttosto interessante. Innanzitutto ha poche calorie ma al tempo stesso è ricco di vitamine e sali minerali. La composizione media del kefir vede all'80/90 per cento una preponderanza di acqua; poi un 5 per cento di carboidrati, un 3,5 % di grassi e un 3% di proteine.