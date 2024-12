Donnaup.it - Zucchine alla caprese come le faceva la mia nonna: una ricetta buonissima!

lela mia: una!Se dobbiamo riempire lo stomaco di 4 persone in un giorno d’estate, la soluzione può essere lache ti proponiamo qua sotto: le. Delicate e sfiziose, si possono preparare in maniera non solo semplice, ma anche svelta.Vediamosi fa.lela mia.Gli ingredienti? Ci servono:? 60 gr di parmigiano grattugiato? 1 cucchiaino di pesto? 2medie? olio extravergine d’oliva q.b.? 2 mozzarelle? 2 pomodori? Sale quanto basta? una fogliolina di basilico per guarnire? origano q.b. ? La preparazionePrima di tutto dobbiamo levare il torsolo e un’estremità delle, non senza averle prima lavate e pulite con cura.Quindi le versiamo in una pentola piena di acqua salata, portiamo a ebollizione e poi le facciamo andare per altri cinque minuti.