West Side Story video intervista a Luca Gaudiano e Natalia Scarpolini | Tony e Maria si amano e se ne fregano del resto

La nostra, protagonisti al Teatro Sistina del musicalnei panni di, conche ci ha parlato anche di SanremoVi presentiamo la nostra, protagonisti al Teatro Sistina del musicalnei panni dici ha parlato per l’occasione anche della sua non partecipazione al Festival di Sanremo 2025.(foto GianSaragò)cast e dateDiretto da Massimo Romeo Piparo e interpretato da, Rosita Denti, Antonio Catalano, Roberto Torri, Gabriele Aulisio, Michele Balzano, Federico Colonnelli, Mario De Marzo,Peluso, Simone Ragozzino, Simone Giovannini, Simone Nocerino, GianPilla, Pierpaolo Scida, Claudia Calesini, Cristina La Gioia, Monika Lepisto, Rossella Lubrino, Elga Martino, Linda Gorini, Viviana Salvo, Sara Telch, Rossana Vassallo, Lucrezia Zizzo, Stefano Zizza, Giovanni Papagni, Jacopo Pelliccia, Giulio Farnese,sarà in scena dal 7 dicembre 2024 al Teatro Sistina di Roma.