Sport.quotidiano.net - Virtus: Jakovljevic emozionato dopo la sfida contro la Stella Rossa

Corsi e ricorsi. La precedente squadra prima di arrivare alladi Nenad, capoallenatore per una sera vista l’impossibilità di andare a referto di Dusko Ivanovic, era stata la, con Ivanovic in panchina ela. "Stasera è stato un cocktail di emozioni forti per me - sottolinea– Luca Banchi mi ha portato qui, è un signore con la S maiuscola come allenatore e come uomo. Grazie a lui mi sento una persona migliore, con più valori sportivi e di vita". Poi le parole dell’assistente allenatore parlano della. "E’ molto difficile per me parlare stasera. C’è un cocktail di emozioni fortissimo che sto provando. Abbiamo giocato una buona partita per tanti minuti, ma non sono stati sufficienti. I 37 punti subiti nell’ultimo quarto sono in gran parte colpa mia".