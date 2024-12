Ilfattoquotidiano.it - Usava l’ecografo dell’ospedale per visite private, interdetto primario di pediatria per dodici mesi

durante le. Per questo è stato emesso un divieto di esercitare la professione medico-sanitaria per 12nei confronti deldel reparto didi Locri Antonio Musolino, accusato di peculato, truffa ai danni dello Stato, false attestazioni e rifiuto d’atti d’ufficio. L’ordinanza è stata emessa dal giudice per le indagini preliminari su richiesta della Procura di Locri guidata da Giuseppe Casciaro.Il provvedimento di interdizione scaturisce dalle indagini svolte dalla Guardia di finanza che hanno portato i pm a disporre nei confronti delanche il sequestro preventivo di strumentazione medica nonché della somma di 40.532 euro. Stando agli accertamenti delle Fiamme gialle, il dirigente medico avrebbe sottratto sistematicamente e per fini personali un ecografo in dotazione al reparto ospedaliero da lui diretto, donato dalla collettività locrese.