Stop a Ballando con le stelle salta la puntata | la decisione della Rai

Questa sera, sabato 7 dicembre 2024, non andrà in onda la tradizionaledicon le. La semifinale, con i concorrenti ancora in gara, è stata posticipata a sabato 14 dicembre 2024, sempre in prima serata su Rai 1. Durante questa, i concorrenti si sfideranno a suon di passi di danza per cercare di conquistare un posto in finale, che si terrà sabato 21 dicembre, come previsto.L’ultima, andata in onda il 30 novembre, ha visto Federica Pellegrini e Pasquale La Rocca in cima alla classifica, seguiti da Tommaso Marini e Sophia Berti al secondo posto, Federica Nargi e Luca Favilla al terzo, Bianca Guaccero e Giovanni Pernice al quarto, Anna Lou Castoldi e Nikita Perrotti al quinto e Luca Barbareschi e Alessandra Tripoli al sesto. Inoltre, Anastasia Kuzmina e Francesco Paolantoni, grazie alla vittoria in uno spareggio, sono riusciti a rientrare in gara, aggiungendo un elemento di suspense alla competizione.