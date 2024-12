Ilrestodelcarlino.it - Sottraevano cibo al lavoro. Denunciati 6 dipendenti

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

L’accusa è quella di ‘appropriazione indebita aggravata’: un reato la cui responsabilità pesa su seidi una ditta forlivese. I fatti risalgono ai primi di novembre, quando il titolare dell’azienda in questione, specializzata in commercio di surgelati, si è rivolto al comando della stazione dei carabinieri del Ronco per denunciare un insolito aumento, notato nell’arco dell’ultimo anno, di confezioni didanneggiate. Parliamo di confezioni di ingente valore che poi risultavano invendibili per quelle che apparivano come strane manomissioni, presumibilmente avvenute all’interno del deposito. Nell’ultimo periodo, in particolare, l’imprenditore aveva trovato nel magazzino diversi colli aperti e mancanti di svariate confezioni di generi alimentari, come se qualcuno si fosse deliberatamente appropriato della merce.