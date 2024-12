Oasport.it - Slittino, Bots/Plume dettano legge nel doppio a Igls, Nagler/Malleier a un passo dal podio

Leggi su Oasport.it

Implacabili! Martinse Robertssi sono aggiudicati la tappa di-Innsbruck (Austria) valevole come secondo appuntamento della Coppa del Mondo dimaschile 2024-2025. Sul budello tirolese i lettoni hanno letteralmente dominato entrambe le discese, concluse rispettivamente con i migliori tempi.Buone risposte per gli italiani, con Ivane Fabianche disputano due manche solidissime e sfiorano il, mentre Emanuel Rieder e Simon Kainzwaldner chiudono in una buona ottava posizione.A questo punto la classifica di Coppa del Mondo divede al comando proprio il duo lettone con 185 punti a pari merito con Toni Eggert e Florian Mueller, quindi terzi Thomas Steu e Wolfgang Kindl a quota 140.LA GARAA, Martinse Roberts(46.151 nella prima manche e 46.