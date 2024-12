Oasport.it - Risultati e classifica superG Beaver Creek 2024: Franzoni accarezza il podio con il 39! Odermatt vince

Marcoha vinto ildi, prova valida per la Coppa del Mondo-2025 di sci alpino. Lo svizzero è sceso con il pettorale numero 15 sulla mitica Birds of Prey e si è imposto di forza con il tempo di 1:09.41. Il detentore della Sfera di Cristallo ha preceduto di 18 centesimi il francese Cyprien Sarrazin, altro grande favorito della vigilia che si è dovuto inchinare al cospetto dell’elvetico.Alle spalle dei due fuoriclasse che hanno illuminato le nevi statunitensi si sono piazzati tre uomini inattesi con pettorale alto: l’austriaco Lukas Feurstein (terzo a 0.47 con il numero 24), il nostro Giovanni(quarto a 0.60 con il 39) e il norvegese Fredrik Moeller (quarto a 0.60 con il 32). Prova davvero strepitosa per l’azzurro, che si è reso protagonista di una discesa all’attacco e che fino all’ultimo intermedio hato il sogno del, rimasto lontano soltanto tredici centesimi.