Protesta ad Ancona | stop alle bancarelle natalizie su Corso Garibaldi

"Sembra che nelle tre domeniche di dicembre non potremo aprire le nostre." Una proposta che, se confermata, ci metterebbe in forte difficoltà, considerando che, nel periodo delle festività, le vendite aumentano, visto il maggiore afflusso di persone e clienti che arrivano in centro". È la riflessione di Stefano Coen, per tutti ‘Memo’, storico bancarellaro di, che si fa portavoce di un (ennesimo) coro diin merito all’ormai nota querelle dei banchi mercatali lungo. L’ultima puntata è contenuta nella soluzione che non comprenderebbe l’apertura dellenel boulevard cittadino nei tre giorni festivi (8, 15 e 22 dicembre) di avvicinamento al Natale. "Ad oggi – ha spiegato Coen ieri mattina – non sono riuscito a contattare il Comune. Ma appare evidente che questo provvedimento penalizzerebbe le nostre attività".