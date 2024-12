Calciomercato.it - Primo sorriso per Ranieri: poker della Roma contro il Lecce

La squadra capitolino torna alla vittoria e lo fa rifilando quattro reti alla formazione di Giampaolo: Mancini e Pisilli decisivi

Finalmente vittoria. Buona la quarta per Claudio Ranieri che, dopo il ciclo terribile con Napoli, Tottenham ed Atalanta, trova il primo successo nella sua terza esperienza alla guida della Roma. I giallorossi battono il Lecce 4-1 con la formazione capitolina che mostra fin dai primi minuti la voglia di portare a casa tre punti fondamentali per non finire invischiati in maniera pericolosa nella zona retrocessione. I padroni di casa partono forte con un colpo di testa di Dybala e il salvataggio in due punti di Falcone. I giallorossi di Ranieri occupano la metà campo avversaria e il gol è la logica conseguenza: lo trova Saelemaekers al 13', beffando il portiere avversario in uscita.