Spazionapoli.it - “Preghiamo per lui”, club in ansia: grave incidente per il calciatore

Leggi su Spazionapoli.it

Cresce l’per il gravissimoche ha coinvolto ildi Premier League: il comunicato delpreoccupa i tifosiSono ore di apprensione in Premier League per lo stato di salute dell’attaccante giamaicano. L’annuncio in queste ore da parte della società mette in apprensione tutto il mondo calcistico, che solo qualche giorno fa ha vissuto attimi di tensione per quanto accaduto a Bove in Fiorentina-Inter.Nel pomeriggio, mentre la giornata di campionato inglese va avanti, il West Ham ha comunicato che Michail Antonio è stato coinvolto in unstradale:“In questo momento i pensieri e le preghiere di tutto ilsono rivolti a Michail, alla sua famiglia e ai suoi amici”Nella nota diffusa attraverso il sito ufficiale, la società londinese sottolinea che aggiornerà i tifosi a tempo debito appena si saprà qualcosa di certo sul suo stato di salute.