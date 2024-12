Sport.quotidiano.net - Pergolettese sfida Renate al Voltini: obiettivo vittoria per consolidare la classifica

Impegno casalingo per lache oggi alle ore 17,30 ospita alil. La formazione cremasca è reduce da due risultati utili (0-0 con la Giana, 2-1 con la Virtus Verona) e Giacomo Curioni (nella foto) vuole fare tris ripronendo il 4-3-3: "Giocare in casa ci dà qualche certezza in più e vogliamo vincere. Affrontiamo un’ottima formazione, servirà l’approccio giusto, cercando di tenere alta la concentrazione per tutti i novanta di gioco. Sarà assente Tonoli ma chi lo sostituirà saprà essere all’altezza della situazione", le parole del tecnico. Di fronte le “pantere“ di Luciano Foschi, reduci dal pareggio col Trento, scenderanno a Crema con l’intento di strappare l’intera posta in palio pere migliorare la zona playoff. Imbattuti da quattro partite (tre pareggi e una) i nerazzurri hanno messo fine a una striscia negativa (un punto in cinque partite).