Lanazione.it - Percorso tra via Falcinello e Cisa. Finalmente l’alternativa al ponte

Sarzana (La Spezia), 7 dicembre 2024 – Dopo tre mesi dalla chiusura improvvisa deldi via, motivata con la necessità di eseguire i lavori propedeutici alla demolizione e alla ricostruzione dell’infrastruttura, ieri il passaggio pedonale temporaneo e alternativo che collega la zona interessata dai lavori al centro storico è statoconsegnato alla cittadinanza che lo attendeva. Era stato proprio questo, ovvero la mancanza di unalternativo al, da tempo destinato alla demolizione e ricostruzione, che consentisse ai residenti di viae via Villefranche di poter raggiungere agevolmente a piedi il centro, a scatenare le polemiche. Poleniche portate avanti per mesi dagli stessi cittadini e sfociate in una richiesta di chiarimenti, nella loro partecipazione massiccia a un consiglio comunale e in una raccolta di firme che aveva l’obiettivo di trovare soluzioni per ridurre i disagi da loro subiti per tutta la durata dei lavori.