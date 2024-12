Rompipallone.it - Messi non si ritira, è il colpo di fine anno: firma fino al 2026, la destinazione

Lionelè il sogno in Europa, vista la scadenza del contratto con l’Inter Miami, per un ritorno nel “calcio dei grandi”.Se ne parla con insistenza, tra i rumors dei media internazionali, perché tutto sembra fermo sul suo rinnovo con l’Inter Miami, considerando però quelle che sono le volontà di continuare a giocare, senza ipotesi di ritiro, per Lionel.Il calciatore, nonché leggenda della storia del calcio, si appresta a vivere gli ultimi atti della sua carriera. E non è sicuro che sia all’Inter Miami, con potenziale ritorno per lui in Europa dopo il Mondiale per Club.Inter Miami, addio? Lui non si, la notizia dall’esteroNel corso di questo week-end sono alimentate le voci legate al futuro di Lionel, al centro delle voci per quel che sarà il Mondiale per Club che si giocherà, anche per Inter e Juventus, astagione.