Marche Multiservizi | nuova rete idrica da 50 km con fondi Next Generation Ue

Proseguono i cantieri diper realizzare una, più efficiente. Uno dei sei ambiti di intervento del progetto di, premiato con 20 milioni di euro didelUe che genereranno un investimento complessivo di 27,5 milioni di euro, prevede la realizzazione di oltre 50 km di nuove condotte. "Gli interventi – si legge in una nota di Mms – che dovranno concludersi entro il 31 marzo 2026, oltre alla bonifica delle condotte, prevedono la digitalizzazione, la distrettualizzazione e la modellazione della, l’installazione di smart metering (‘contatori intelligenti’) e la ricerca delle perdite con tecnologie innovative. In cinque mesi sono già stati avviati cantieri in tutto il territorio provinciale tra cui due a Pesaro (foto) e uno a San Lorenzo in Campo, Lunano, Gabicce Mare, Cagli, Montecalvo in Foglia, San Costanzo, Terre Roveresche e Urbania.