M5S, il voto bis: il futuro con o senza Grillo è comunque la fine di un'era. "Arrivati a un punto di non ritorno"

“Per come sono andate le cose, un nuovo corso è inevitabile”. Comincia il countdown per il Movimento 5 Stelle. Domani, 8 dicembre, l’ultimo giorno delbis.vada, c’è un fatto: domenica 8 dicembre alle ore 22 comincia un nuovo percorso per i grillini. “Al di là della contrapposizione, andremo avanti con un nuovo progetto voluto dagli attivisti che hanno votato. Si èa undi non”.M5S, ilbis: ilcon oladi. “a undi non” (Ansa Foto) – notizie.com“Il nuovo corso è inevitabile per come sono andate le cose”. A parlare ai nostri microfoni è Luigi Nave, nel direttivo del Movimento 5 Stelle e senatore. “Una forza politica, per fare bene il suo lavoro, non può essere messa continuamente alla gogna e diventare oggetto di contesa.