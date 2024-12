Ilrestodelcarlino.it - Locali da ballo storici di Pesaro e Urbino: la guida di Dj Auerbach

C’erano una volta idain provincia di. Colorati, con un design in stile pop, pieni zeppi di gente. Dal lunedì alla domenica. A Cagli, ad Acqualagna, ma anche a Saltara e Borgo Pace. Avevano nomi strabilianti, dal Kiss di Pergola al Lady Moon di Fermignano, passando per lo Skorpio Club die il Cioccolato di Gabicce Mare. Un centinaio di disco che Djha raccolto in unachiamata “Andiamo a ballare“. Un anno di lavoro e ricerca per far sì che la memoria rimanga impressa e stampata in una brochure. Per tutte quelle persone che hanno ballato negli anni ‘60, ‘70, ‘80 e ‘90, ma anche per i più giovani che oggi si ritrovano una provincia con sempre meno mirror ball, luci e laser. Un viaggio intergenerazionale quindi, alla (ri)scoperta del nostro territorio.