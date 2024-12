Oasport.it - LIVE Sci di fondo, Sprint Lillehammer 2024 in DIRETTA: Pellegrino ed Hellweger ai quarti! Monsorno eliminata

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA9.53. Questa la top 10 della qualificazione: Ogden, Klaebo, Pueyo, Holmboe, Amundsen, Chanavat, Northug, Jenssen, Anger, Valnes9.52:edsaranno neidi finale!9.50: De Fabiani è ultimo, davvero incomprensibile la condizione con cui alcuni azzurri sono arrivati in Coppa del Mondo9.49: Rischia, superato anche da Young. E’ 29mo l’azzurro9.48: Eliminato anche Daprà, 50mo al momento9.47: Rantala è 25mo edscende in 27ma posizione9.46: Mancano una trentina di atleti al termine eè 25mo9.45: Fuori dai 30 anche Graz che è 38mo, meglio nella prima parte a differenza dei compagni9.45: Quarto posto per il norvegese Holmboe9.45: Grande prova di Pueyo che è terzo al traguardo!9.45: Eliminato Barp, che è 35mo nonostante un buon finale9.