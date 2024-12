Oasport.it - LIVE Sci alpino, Discesa FIS Copper Mountain in DIRETTA: torna Lindsey Vonn, presenti Brignone e Bassino!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAin gara conBuongiorno e benvenuti alladelle discese libere FIS di: sulla pista del Colorado andranno in scena due gare veloci del circuito internazionale minore, ma che assumono enorme importanza vista la caratura delle atlete che si presenteranno al cancelletto di partenza. Questo è infatti il giorno del grande ritorno di: a cinque anni dal ritiro la fuoriclasse statunitense rimetterà gli sci ai piedi e inseguirà un risultato di lusso.Una delle più grandi sciatrici di tutti i tempi punta ad abbassare il proprio punteggio FIS in modo da meritarsi la possibilità di gareggiare a breve in Coppa del Mondo. I riflettori saranno puntati sulla Campionessa Olimpica dia Vancouver 2010 e quattro volte vincitrice della Sfera di Cristallo generale, ma ci saranno anche tante big del panorama internazionale a impreziosire l’evento.