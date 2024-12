Oasport.it - LIVE Sci alpino, Discesa FIS Copper Mountain in DIRETTA: si attende Vonn. Brignone non forza, tra poco Bassino

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.37 Per ora sono arrivate 7 atlete, mentre non è partita Ortlieb.16.35 Cambio in vetta. L’austriaca Mirjam Puchner rifila 6 centesimi a Weidle.16.35 Ottima Laura Pirovano, terza a 0.26 da Weidle-Winkelmann.16.34quarta a 69 centesimi. Ricordiamolo ancora: èpiù di un allenamento.16.33 Weidle-Winkelmann al comando con 0.14 su Venier. La svizzera Haehlen quarta a 1.06.16.33avrà il pettorale n.41, sono 45 le atlete in gara. TraFederica.16.32 Venier si porta al comando con 14 centesimi su Ager.16.32 Le partenze sono serrate. In pista Venier e Weidle-Winkelmann.16.31 1’06?13 per Ager. Non parte Ortlieb.16.30 Per le azzurre si tratta chiaramente di un allenamento competitivo, mentre Lindseyinsegue i punti FIS necessari per ricevere una wild-card e tornare a gareggiare in Coppa del Mondo nei due superG di St.