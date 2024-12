Oasport.it - LIVE F1, GP Abu Dhabi 2024 in DIRETTA: uno-due McLaren, 3° Sainz e Leclerc dall’ultima piazza

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA GRIGLIA DI PARTENZA16.08 E’ tutto per questa. Un saluto dalla redazione di OA Sport.16.07 Ci ha provatoa estrarre tutto quello che aveva dalla SF-24, ma nel terzo settore non ce n’era e alla fine terza. Sorprende davvero molto la Haas di Hulkenberg, davanti a Verstappen. Deludente la Mercedes, visto il settimo posto alle spalle dell’Alpine di Gasly.16.05 Niente da fare per la Ferrari, con lache non ha sbagliato nulla. Pole-position per Lando Norris e secondaper Piastri. Terza volta che la prima fila è tutta dei colori papaya.16.03 Pronostici rispettati,fa uno-due con Norris in pole-position in 1:22.595 a precedere di 0.209 Piastri.è terzo a 0.229, mentre sorprende tutti Hulkenberg in quarta posizione.