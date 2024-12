Oasport.it - LIVE F1, GP Abu Dhabi 2024 in DIRETTA: Ferrari all’attacco in FP3, a breve la simulazione di qualifica

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.50 I tempi cominciano ad abbassarsi sensibilmente. Magnussen in testa con 1’24?470, giro interlocutorio per Leclerc in 1’25?7.11.48 Primi giri del sabato anche per le McLaren. Tutti in pista con gomme morbide tranne le Mercedes, che montano la mescola media.11.46 Alonso si inserisce in terza posizione a 126 millesimi dal miglior tempo provvisorio di Stroll, ma adesso si comincia a fare sul serio con l’ingresso in pista di Leclerc e Russell.11.44 Primo vero tentativo di time-attack con le soft per Aston Martin. Stroll balza al comando in 1’25?5, ala risposta di Alonso.11.41 Doohan più veloce di Gasly nel primo giro lanciato di giornata con gomme morbide. 1’25?6 per il rookie australiano, 1’26?0 per il pilota francese.11.38 Un solo giro anche con gomme medie per le due Aston Martin, che tornano ai box senza aver fatto segnare tempi validi.