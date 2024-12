Oasport.it - Lindsey Vonn è fuori dalle 20 nella prima discesa FIS a Copper Mountain. Brignone e Bassino davanti all’americana

Leggi su Oasport.it

ha fatto il suo attesissimo ritorno in gara a quasi sei anni di distanza dal suo primo ritiro agonistico. Laclasse statunitense si è presentata al cancellato di partenza per disputare lalibera FIS andata in scena a: la Campionessa Olimpica di specialità a Vancouver 2010, nonché vincitrice di quattro Coppe del Mondo generali, ha selezionato l’appuntamento sulle nevi del Colorado con il chiaro intento di abbassare il proprio punteggio FIS e meritarsi così il diritto di tornare a gareggiare nel massimo circuito internazionale itinerante.Laclasse statunitense, scesa con il pettorale numero 41 in un contesto decisamente competitivo, ha però faticato a ingranare e ha chiuso in 24ma posizione con un ritardo di 1.44 dalla vincitrice. Risultato inferiore alle aspettative da parte della 40enne, che non è riuscita a battagliare per un piazzamento di verticegara vinta dall’austriaca Mirjam Puchner (1:05.