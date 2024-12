Lopinionista.it - ‘Libro verde made in Italy 2030’, audizione di Urso

ROMA – Mercoledì 11 dicembre, presso l’aula della Commissione Politiche Ue del Senato, le Commissioni Attività produttive della Camera e Industria del Senato svolgeranno l’del ministro delle Imprese e delin, Adolfo(foto), in merito alinsulla politica industriale.L’appuntamento, come informa una breve nota dell’ufficio stampa di Montecitorio, viene trasmesso in diretta webtv a partire dalle ore 13,30.L'articoloindiL'Opinionista.