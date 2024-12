Agi.it - La Prima della Scala tra fiori e cene stellate

AGI - Tutto pronto per ladel teatro alladi Milano che questa sera darà il via alla stagione, con 'La forza del destino' di Giuseppe Verdi, diretta da Riccardo Chailly, con la regia di Leo Muscato, la superstar Anna Netrebko, il tenore Brian Jagde, Ludovic Te'zier e Vasilisa Berzhanskaya. Dietro questa serata, la più importante non solo per Milano ma per la lirica mondiale, c'è un'organizzazione incredibile, che non riguarda solo i cantanti, i musicisti, le maestranze, ma anche gli allestitori, i camerieri e i sommelier. Sì perché dopo la rappresentazione sono due leche si prenderanno la scena: una, quella di gala, per 500 ospiti, si terrà anche quest'anno alla Società del Giardino, con un menu firmato dallo chef due stelle Michelin Andrea Aprea; e l'altra, anche in questo caso per oltre 500 persone, è la cena per la festa di tutte le maestranze del Teatro nel retro-palcoscenico, un buffet allestito in brevissimo tempo durante gli applausi, cucinato su misura dall'Executive Chef di CaffèPalmer Bischetti e dal suo staff.